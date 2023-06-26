Bayram öncesi LPG'ye zam yolda! Güncel benzin ve motorin fiyatları (26 Haziran 2023)

Yayınlanma: 26.06.2023 - 14:01

Güncelleme: 26.06.2023 - 14:01

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Cuma günü 72,11 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 74,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,80 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının ardından artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler etkili oldu. Ancak, tarafların kısa sürede anlaşması risk algısını ve fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

BENZİN MOTORİNDE LPG'DE ZAM VAR MI?

Sektör kaynaklarını aktardığına göre, Otogaz grubunda (LPG) gece yarısından itibaren zam bekleniyor. LPG'nin litresinde 66 kuruşluk fiyat artışı yapılacak.

Benzin ve motorin grubunda ise değişiklik beklenmiyor.

LPG'nin litre fiyatı 10,67-11,02 liradan satılıyor.

Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 23.9

Benzinin litresi 24.06

Ankara

Motorin litresi 24.34

Benzinin litresi 24.5

İzmir

Motorin litresi 24.46

Benzinin litresi 24.53

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.