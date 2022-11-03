Ekimde en çok satan otomotiv markaları açıklandı! İşte o markalar...
Türkiye'de toplam pazarda ekim ayında 65 bin 222 araç satıldı. Yapılan araştırma sonucunda da 2022 Ekim ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller de belli oldu.
İşte o markalar...
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları, 65 bin 222 oldu. Ekim ayında otomobil satışları 47 bin 440 olurken, hafif ticari araç satışları ise 17 bin 782 seviyesinde gerçekleşti.
TOPLAM PAZARDA İLK 5 MARKA
Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 198 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 7 bin 654 satışla Ford ve 6 bin 891 satışla Renault takip etti.
Volkswagen (VW) 5 bin 202 satışla dördüncü ve Dacia 3 bin 687 satışla beşinci sırada yer aldı.
EN FAZLA SATILAN OTOMOBİL MARKALARI
Ekim ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 9 bin 85 ile Fiat oldu. Fiat'ı 6 bin 38 satışla Renault ve 3 bin 687 satışla da Dacia izledi.
Hyundai 3 bin 327 satışla dördüncü sırada konumlanırken, VW 3 bin 55 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.
EKİMDE LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI
Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.
Ekim ayında 43 Porsche, 33 Maserati, 31 Lexus, 3 Jaguar, 3 Aston Martin, 2 Ferrari ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.
HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ekim ayında 6 bin 918 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u 4 bin 113 satışla Fiat ve 2 bin 147 satışla VW izledi.
Toyota 1.166 satışla dördüncü ve Renault 853 satışla beşinci oldu.
Toyota 1.166 satışla dördüncü ve Renault 853 satışla beşinci oldu.
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