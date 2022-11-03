Ekimde en çok satan otomotiv markaları açıklandı! İşte o markalar...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları, 65 bin 222 oldu. Ekim ayında otomobil satışları 47 bin 440 olurken, hafif ticari araç satışları ise 17 bin 782 seviyesinde gerçekleşti.

TOPLAM PAZARDA İLK 5 MARKA

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 198 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 7 bin 654 satışla Ford ve 6 bin 891 satışla Renault takip etti.

Volkswagen (VW) 5 bin 202 satışla dördüncü ve Dacia 3 bin 687 satışla beşinci sırada yer aldı.