Araç sahiplerine kötü haber... Motorine dev zam yolda! 27 Ocak 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 27.01.2024 - 11:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 11:34

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 29 Ocak Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek.

Benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği şimdilik beklenmiyor.

En son motorine 20 Ocak'ta da 1 lira 15 kuruş benzine 24 Ocak'ta 1 lira 46 kuruş zam gelmişti. 18 Ocak LPG'ye ise ortalama 40 kuruş zam gelmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 38,38 TL

Motorin: 40.21 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 39,04 TL

Motorin fiyatı: 40,98 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 39.25 TL

Motorin fiyatı: 41.19TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.