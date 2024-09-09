Araç sahiplerine yeni sistem: UTTS zorunluluğu geliyor

Yayınlanma: 09.09.2024 - 16:17

Güncelleme: 09.09.2024 - 16:30

1 Ocak 2025 itibarıyla ticari araçlar için zorunlu hale gelecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) devreye giriyor. Bu sistemle akaryakıt tüketimi dijital olarak takip edilecek ve usulsüz fiş düzenlemeleri önlenerek vergi kaybı azaltılacak. İlk aşamada sadece ticari araçlar için zorunlu olan sistem, bireysel araç sahiplerine ise isteğe bağlı katılım imkanı sunacak.

FİYATLAR BELİRLENDİ

UTTS’nin ücreti 1.810 TL olarak belirlendi. Ödeme, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi www.utts.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Bu fiyat, montaj hizmetini de kapsayacak ve her yıl TÜİK'in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne göre güncellenecek. Toplamda 8 milyon aracın 713 milyar liralık akaryakıt tüketimi bu sistemle izlenerek, akaryakıt istasyonlarındaki kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sisteme dahil olmak isteyenler sürücüler, belirtilen tarih öncesinde işlemlerini tamamlayarak bu zorunluluğa uyum sağlaması bekleniyor.