Araştırma ortaya koydu: En pahalı et Türkiye'de

Yayınlanma: 07.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 07.01.2023 - 02:00

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in kırmızı etle ilgili araştırmasına göre Avrupa ortalaması kilogram başına 4.42 Avro iken, bu rakam Türkiye’de 6.10 Avro. Ayda 180 saat çalışan asgari ücretli bir Alman aylık 2 bin 160 Avro olan kazancıyla 411 kilo, Polonyalı 642 Avro asgari ücretle 135 kilo, Romanyalı 515 Avro asgari ücretle 129 kilo karkas et alabilirken, Türkiye’de bir emekçi 425 Avro olan asgari ücretle 70 kilo karkas ancak alabiliyor. Karkas etin fiyatı son hızla 8 Avro’ya doğru giderken iktidar fiyatları seçime kadar yatay seviyede tutabilmek için formül arıyor.

(Bekir Başevirgen)



Başevirgen şuna dikkat çekti:

“Geçen kasım sonunda serbest piyasada ortalama 100 lira olan büyükbaş karkas etin, geçen ay 122 liraya çıkması büyük bir tehlikenin habercisi. Et ve Süt Kurumu bile bu duruma duyarsız kalamadı ve dana karkas kilo fiyatına yüzde 29 zam yaparak 116 liraya yükseltti. Bundan sonra, kasap ve markette dana kıymanın fiyatı 160 lira, kuşbaşı 180 lira, antrikot 300 lira, bonfile ise 450 lira oldu. Önümüzdeki günlerde bu fiyatların çok daha fazla artacağı aşikâr.”

Başevirgen ayrıca, aldıkları duyumlara göre ESK marifetiyle et ithalatı yapılmasının da gündemde olduğunu ifade etti.