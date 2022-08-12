Arjantin'de merkez bankası, yüksek enflasyon yüzünden faizi yüzde 69.5'e çıkardı

12 Ağustos 2022 Cuma, 15:14

İki hafta önce faizi sekizinci kez ve yüzde 8 artıran Merkez Bankası, yaptığı açıklamada politika faizini yükselterek enflasyonu düşürmeyi ve finansal istikrar sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Şimdiye kadar Arjantin'de aynı ay içinde iki kez faiz artırma görülmemişti.

Ülkede enflasyon son 20 yılın zirvesini görerek yüzde 70'i aştı, yıl sonuna kadar yüzde 90'lara çıkması öngörülüyor.

Güney Amerika'nın ikinci en büyük ekonomisinin hedefi, yükselen fiyatları kontrol etmek, borçları sınırlandırmak ve hükümet harcamalarını dizginlemekti.

Göreve geçtiğimiz hafta başlayan Ekonomi Bakanı Sergio Massa, önceki meslektaşlarından daha geleneksel bir modelle enflasyonu durdurmayı amaçlıyor.

Massa, faiz artırmanın yanı sıra bu yıl Merkez Bankası'ndan hükümet harcamalarını desteklemek adına yeni para basmayı istememeyi vadediyor.

Geçtiğimiz haftalarda başkent Buenos Aires sokaklarında Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in ekonomi politikalarına karşı protestolar gerçekleştirilmişti.

Temmuz ayında 2.5 yıldan fazla süredir ekonomi bakanı olan Martin Guzman istifa etmiş, yerine gelen Silvina Batakis ancak bir ay görevde kalabilmişti.

Arjantin Merkez Bankası Başkanı Miguel Pesce göreve iki buçuk yıl önce gelei, Aralık 2019'da yüzde 63 olan politika faizini, bu sene politikasını hafifletene kadar yüzde 36'ya kadar düşürmüştü.

MEKSİKA'DA DA FAİZ ARTIRIMI, TCMB SESSİZ

Gelişmekte olan ülkeler sepetinde Arjantin ile birlikte yer alan Türkiye'de ise yükselen enflasyona rağmen Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı sonunda politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu.

TCMB'nın bugün yayımladığı Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı, dolar/TL kur beklentisi ise 19'un üzerinde.

Meksika Merkez Bankası da dün, faiz oranını yüzde 8.5 artırdı. Bu, 2008'den beri yapılan en yüksek faiz artırma oldu.

Meksika'da yıllık enflasyon Aralık 2000'den bu yana en yüksek rakamlara ulaşarak geçtiğimiz ay yüzde 8.15 olarak kaydedildi.