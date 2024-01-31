Artık raflarda yer almayacak: O ürünün satışı yasaklandı

Limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra yurtiçinde piyasaya arz edilemeyecek.

AA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 11:11
Artık raflarda yer almayacak: O ürünün satışı yasaklandı
Abone Ol google-news

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki bir gıda ürününe yatay veya dikey gıda kodeksinin izin vermediği bir bileşenin ilave edilip edilmediğinin tespitinde, ilgili kodeks hükümlerine ilave olarak, uluslararası veya ulusal çalışmalar neticesinde belirlenen ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulacak analiz metotları ve karar limitleri kullanılacak.

Limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler, 31 Aralık'tan sonra yurtiçinde piyasaya sunulamayacak.


Resmi Gazete haberleri limon haberleri tarım ve orman bakanlığı haberleri

İlgili Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜİK bölge müdürü görevden alındı!

Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜİK bölge müdürü görevden alındı!
Son Dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de: Adana, Iğdır ve Siirt il emniyet müdürleri değişti

Son Dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de: Adana, Iğdır ve Siirt il emniyet müdürleri değişti
Son dakika... Meclis'in İsveç kararı Resmi Gazete'de

Son dakika... Meclis'in İsveç kararı Resmi Gazete'de

En Çok Okunan Haberler