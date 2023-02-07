Aselsan SSB’den 1,41 milyar TL ve 50,3 milyon dolarlık sipariş aldı
Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı ile yapılan sözleşme değişikliği ile birlikte 1,41 milyar TL ve 50,3 milyon dolar tutarında sipariş aldı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı ile sınır ve iç güvenliğine yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliği yapıldı.
Sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 1 milyar 410 milyon 915 bin liralık ve 50,3 milyon dolarlık ilave "güvenlik sistemleri" siparişi verildi.
Sözleşme kapsamında teslimatların 2028 sonuna kadar tamamlanması planlanırken, açıklamada yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.
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