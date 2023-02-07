Aselsan SSB’den 1,41 milyar TL ve 50,3 milyon dolarlık sipariş aldı

Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı ile yapılan sözleşme değişikliği ile birlikte 1,41 milyar TL ve 50,3 milyon dolar tutarında sipariş aldı.

AA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:26
Aselsan SSB’den 1,41 milyar TL ve 50,3 milyon dolarlık sipariş aldı
Abone Ol google-news

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı ile sınır ve iç güvenliğine yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliği yapıldı.

Sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 1 milyar 410 milyon 915 bin liralık ve 50,3 milyon dolarlık ilave "güvenlik sistemleri" siparişi verildi.

Sözleşme kapsamında teslimatların 2028 sonuna kadar tamamlanması planlanırken, açıklamada yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.



ASELSAN' KAP Sözleşme

İlgili Haberler

Karsan ile ASELSAN arasında dev anlaşma

Karsan ile ASELSAN arasında dev anlaşma
CHP’li Kılıç, ASELSAN’daki işten çıkarmaları sordu: Şimdi mi ‘güvensiz’ oldu?

CHP’li Kılıç, ASELSAN’daki işten çıkarmaları sordu: Şimdi mi ‘güvensiz’ oldu?
ASELSAN, dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi

ASELSAN, dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi

En Çok Okunan Haberler