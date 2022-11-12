Karsan ile ASELSAN arasında dev anlaşma

Karsan, e-JEST elektrikli minibüslerinin ASELSAN elektrikli çekiş sistemi bileşenleri kullanılarak üretilmesine ve ASELSAN'a satışına ilişkin 12,6 milyon Euro'luk sözleşme imzalandığını bildirdi.

AA
12 Kasım 2022 Cumartesi, 07:00
Karsan ile ASELSAN arasında dev anlaşma
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Karsan'ın ASELSAN ile sözleşme imzalanmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Karsan ile ASELSAN arasında, e-JEST elektrikli minibüslerinin ASELSAN elektrikli çekiş sistemi bileşenleri kullanılarak üretilmesine ve ASELSAN'a satışına ilişkin anlaşmaya varılmış olup, 12 milyon 599 bin 199,8 Euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır" ifadesi kullanıldı.

 

Son araç teslimatının süresinin 20 ay olduğu bilgisi verilen açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir" değerlendirmesi yapıldı.


Karsan ASELSAN' KAP

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