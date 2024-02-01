ASELSAN'dan KAP açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile STM, ASELSAN, HAVELSAN ve ASFAT arasında denizaltı modernizasyonuna yönelik sistem tedariki kapsamında sözleşme değişikliği imzalandı.
SSB ile ASELSAN, STM, HAVELSAN ve ASFAT arasında sözleşme değişikliği imzalandı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na sözleşme değişikliğine ilişkin bildirimde bulundu.
Açıklamada, "SSB ile STM, ASELSAN, HAVELSAN ve ASFAT arasında denizaltı modernizasyonuna yönelik sistem tedariki kapsamında ASELSAN payı 30 milyon 524 bin avro tutarında sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2026-2030 yıllarında gerçekleşecektir" ifadesi kullanıldı.
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