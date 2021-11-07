Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT önergeleri iktidar ortaklarından karşılık görmedi

07 Kasım 2021 Pazar, 04:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde muhalefet partilerinin emekçileri ilgilendiren konularda verdiği önergeler, “Cumhur İttifakı” duvarına çarptı:

- HDP asgari ücretin 5 bin TL’ye yükseltilmesi ve vergiden muaf olması için önerge verdi. Bunun için bütçeye 50 milyar TL ödenek konulması talep edildi. Ancak iktidar tarafından reddedildi. HDP’nin en düşük emekli maaşının 4 bin TL’ye çıkarılması için verdiği önerge de yine iktidar tarafından kabul edilmedi. HDP bütçede 40 milyar TL’lik artış yapılarak EYT’lilerin sorununun çözülmesi için de önerge verdi. Bu önerge de iktidar tarafından reddedildi.

- İYİ Parti, memurlara 3600 ek gösterge verilmesi için bütçeye 7.2 milyar TL ödenek konulması için önerge verdi. İYİ Parti, EYT’lilerin sorunlarının çözümü için bütçeye 45 milyar TL ödenek konulması için de bir önerge sundu. İYİ Parti’nin bir başka önergesi asgari ücretle ilgili oldu. Asgari ücretin 4 bin TL’ye çıkarılması için bütçeye 30 milyar TL’lik kaynak aktarılması amacıyla önerge verildi. İYİ Parti’nin 3 önergesi de reddedildi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, bütün önergelerinin Cumhur İttifakı milletvekilleri tarafından reddedildiğini söyledi.

SGK’NİN SORUNLARI

Yine görüşmeler sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, bu yıl Hazine’den SGK’ye 246 milyar TL, gelecek yıl da 281 milyar TL kaynak aktarılacağına dikkat çekti. Gelecek yıl bütçe açığının 278 milyar TL olacağına işaret eden Kuşoğlu, “Yani aşağı yukarı bütçe açığı kadar bütçe transferi var SGK’ye” dedi. Kuşoğlu, bu yıl için de SGK’ye 246 milyar TL aktarılacağına, bütçe açığının ise 240 milyar TL olduğuna dikkat çekerken “Türkiye’nin bütçe açığının en önemli kalemi bu. Sosyal güvenlik açığı bütçe açığının en önemli kalemidir ya da bizzat kendisidir” dedi. Türkiye’nin bu bütçe açığı nedeniyle borçlandığını, faiz ödediğini, gelecek yıl ödenecek faizin 240 milyar TL olduğunu belirten Kuşoğlu, şu yorumu yaptı: “Bu açığı kapatmak için biz bu faizi ödüyoruz.”