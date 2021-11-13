BBP lideri Destici'den "asgari ücret 4 bin TL olsun" çıkışı

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, asgari ücretin en az 4 bin TL olması gerektiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2021 Cumartesi, 13:48
BBP lideri Destici'den
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Cumhur İttifakı’nı destekleyen Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) asgari ücret ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

BBP lideri Destici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada asgari ücretin en az 4 bin TL olması gerektiğini belirtti.

Destici, "Asgari ücret %40'ın üzerinde artırılarak en az 4 bin TL olmalıdır. Asgari ücret, 2022 yılından itibaren de 6 ayda bir tespit edilerek, asgari ücretlimizin geliri, alım gücü enflasyon karşısında erimemelidir.” ifadelerini kullandı.


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