BBP lideri Destici'den "asgari ücret 4 bin TL olsun" çıkışı

13 Kasım 2021 Cumartesi, 13:48

Cumhur İttifakı’nı destekleyen Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) asgari ücret ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

BBP lideri Destici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada asgari ücretin en az 4 bin TL olması gerektiğini belirtti.

Destici, "Asgari ücret %40'ın üzerinde artırılarak en az 4 bin TL olmalıdır. Asgari ücret, 2022 yılından itibaren de 6 ayda bir tespit edilerek, asgari ücretlimizin geliri, alım gücü enflasyon karşısında erimemelidir.” ifadelerini kullandı.