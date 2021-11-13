BBP lideri Destici'den "asgari ücret 4 bin TL olsun" çıkışı
Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, asgari ücretin en az 4 bin TL olması gerektiğini açıkladı.
Cumhur İttifakı’nı destekleyen Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) asgari ücret ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
BBP lideri Destici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada asgari ücretin en az 4 bin TL olması gerektiğini belirtti.
Destici, "Asgari ücret %40'ın üzerinde artırılarak en az 4 bin TL olmalıdır. Asgari ücret, 2022 yılından itibaren de 6 ayda bir tespit edilerek, asgari ücretlimizin geliri, alım gücü enflasyon karşısında erimemelidir.” ifadelerini kullandı.
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