Asgari ücrette yüksek gerilim

Yayınlanma: 11.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.06.2023 - 03:00

Türkiye’de öncelikle 8 milyon emekçiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili olarak taraflar yeni haftada bir kez daha masaya oturacak ve yılın ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti belirmek içir pazarlık yapacak. İşçi, işveren ve hükümeti temsilen 5’er üye olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu ücrete yapılacak zammı görüşmek üzere 13 Haziran’da toplanacak. Türkiye’de istihdamdaki toplam işçilerin neredeyse yarısı asgari ücretli. Bugün net asgari ücret ise 8 bin 507 lira.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçim öncesinde asgari ücret için 500 dolar vurgusu yapmıştı. Ancak seçimin ardından iktidardan bir daha bu yönde bir açıklama gelmedi. Dolarda bir haftadır devam eden hızlı yükselişin ardından 500 doların karşılığı 12 bin liraya yaklaştı. İş dünyasından da ardı ardına açıklamalar gelmeye başladı. Önce TİM Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücrette en fazla 300-400 dolar seviyenin korunması gerektiğini söyledi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç de asgari ücretin TL bazlı belirlenmesini isterken “Artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE’si dikkate alınarak yapılması yönünde” dedi.

UZLAŞMA ARANACAK

Ücret zamlarının enflasyon nedeniyle kısa sürede anlamsız hale geldiğine dikkat çeken işçi tarafının en önemli dayanağı ise kendi yaptığı “açlık-yoksulluk sınırı” araştırması. Türk-İş’e göre açlık sınırı Mayıs 2023’te 10 bin 362 liraya çıktı. Türk-İş “açlık sınırı”nı kırmızı çizgi olarak görülüyor. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in atanması artışın sınırlı olacağı beklentilerini güçlendirdi. Şimşek’in “enflasyon ve mali disiplin” vurgularına dikkat çekiliyor. Dün konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise “Asgari ücret müzakereleri başlayacak, yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak” dedi.