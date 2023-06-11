Sendika temsilcileri asgari ücret için ne diyor?

Yayınlanma: 11.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.06.2023 - 03:00

Yeni asgari ücretle ilgili beklentilerini Cumhuriyet’e anlatan sendika temsilcileri, alım gücüne dikkat çekti.

(Arzu Çerkezoğlu)



Türkiye’de asgari ücreti konuşurken “sembolik” değil “ortalama” ücretlerin konuşulduğunu belirten DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şöyle devam etti:

“Zaten asıl mesele Türkiye’nin asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılması. Bunun yolu da sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırmak ve toplu sözleşmeli işçi sayısını artırmak. Ayrıca önemli olan, asgari ücretin dolara endekslenmesi değil, alım gücüdür. İşçinin ailesiyle beraber geçinebileceği bir ücret belirlenmesi lazım.”

(Şükran Kablan Yeşil)



Yeni asgari ücretin mevcut ekonomi politakalarına paralel olacağını ifade eden KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ise şu vurguyu yaptı:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ama formaliteden. Bilindiği gibi son iki dönemdir asgari ücreti komisyon değil Cumhurbaşkanı belirliyor. Dolayısıyla başlayacak olan görüşmelerin emekçilerin talep ve beklentilerini karşılayacak düzeyde olacağını düşünmüyoruz. Zaten TÜİK gibi bir gerçeklik var.”