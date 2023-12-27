Boxing Day nedir, ne zaman kutlanır? Boxing Day'in önemi ne?

Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:47

Güncelleme: 27.12.2023 - 09:47

İngiltere Premier League'de 'Boxing Day' heyecanı oynanan maçlar ile devam ediyor. Karşılaşmalar devam ederekn Boxing Day'ın ne olduğu futbolseverler tarafından araştırılan bir konu oldu. Peki, Boxing Day nedir, nerede kullanılır? Boxing Day'in önemi ne?



BOXİNG DAY NEDİR?

Boxing Day, Birleşik Krallık'ta 26 Aralık'ta kutlanan bir gelenektir. O gün işletmelerin tamamı kapanır ve insanlar aileleri ile vakit geçirip tatil yapar. 1958'den bu yana Noel ertesi gününe denk gelen Boxing Day'de İngiltere'de arka arkaya karşılaşmalar oynanıyor. Futbolun yanı sıra at yarışı, kriket ve birçok sporda özel organizasyonlar gerçekleştiriliyor. İnsanlar birbirlerine hediyeler verir ve hediyelerin kutuları açılır. İngiltere Premier League'de de hediye niteliğinde maçlar oynanır.

