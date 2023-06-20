Asgari ücret önerilerinin belli olması, bayramdan önce de ilan edilmesi bekleniyor: İktidar emekçiyi oyalıyor

Yayınlanma: 20.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 04:00

Yaklaşık 8 milyon işçinin merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl’ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki toplantıya, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. Türk-İş’in talebine karşılık TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını yine hesaplamadı. Teklifin önce iktidardan gelmesini bekleyen işçi tarafı, yeni asgari ücretin bayram öncesi açıklanmasını isterken, iktidar “enflasyonu” temel alıyor. Emek tarafında 11 binin altında bir rakama imza atılması beklenmiyor. İşveren tarafı desteklerin artırılarak devam ettirilmesini talep ediyor. İktidar ise enflasyona göre hareket ediyor. İktidardaki “enflasyon ve ara zam” hesabı, artışın beklentilerin altında kalabileceği yorumlarına da neden oldu. Komisyonun ardından saat 14.00’te Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Bu görüşmeden de bir sonuç çıkmadı.

RAKAM TELAFFUZ EDİLMEDİ

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, işveren ve hükümet tarafından hiçbir rakam telaffuz edilmediğini söyledi. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücretin 500 dolar düzeyine çıkarılmasına yönelik sözlerine ilişkin Ağar, “Türk parası olarak görüşüyoruz. Dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Günün şartlarına göre rakamlar neyse onun üzerinden konuşulacak. Onun üzerinden pazarlık yapılacak. Ben bu haftada inşallah sonuçlandıracağız diye düşünüyorum” diye konuştu.

DİSK: TALEBİMİZ 17 BİN TL

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 34 bin 838 TL olduğunu anımsatarak buna göre asgari ücretin en az 17 bin seviyesinde olması gerektiğini ifade etti.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu enflasyon tek haneli rakama düşene kadar asgari ücret ve bütün ücretlerin yılda dört kez güncellenmesi gerektiğini söyledi.

DİSK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı öncesi asgari ücret konusundaki görüş ve önerilerini paylaştı. Çerkezoğlu, “Asgari ücrete yapılan zamlar 1-3 ay içerisinde uçup gidiyor. Ocak ayında yüzde ellinin üzerinde bir artış yapıldı ama belirlenen asgari ücret hızla daha yılın üçüncü ayında açlık sınırının bile altına gerilemiş oldu” dedi. l Ekonomi Servisi