Son dakika... Asgari ücrette kritik görüşme: Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Erdoğan'la bir araya gelecek
Son dakika haberi... Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ederken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.
Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.
Türk-İş temsilcisi Ramazan Ağar toplantının ardından ilk açıklamayı yaptı. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ağar, “İşveren tarafında ya da hükümet tatafinda herhangi bir rakam ortaya konmadı. Biz de söylemedik işin doğrusu” dedi.
Ağar sözlerinin devamında görüşmeleri bu hafta sonlandırmayı hedeflediklerini belirtti.
VEDAT IŞIKHAN’DAN ASGARI ÜCRET AÇIKLAMASI
Toplantısı sonrası Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan da açıklama geldi.
Işıkhan “Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, çalışıyoruz” dedi.
TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la asgari ücret zammını görüşmek için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Görüşmenin ardından Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ın açıklama yapması bekleniyor.
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