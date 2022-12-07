Son Dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı anket sonucunu açıkladı: Asgari ücret beklentisi belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı asgari ücret beklentisi soruldu.
Bakanlık anket sonuçlarını açıklarken yeni yılda kamuoyunun ortak beklentisinin 7 bin 845 lira 50 kuruş olduğu belirtildi.
Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 TL olarak hesaplandı.
İşçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 636 lira 30 kuruş iken işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin 50 lira 40 kuruş oldu.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Komisyon asgari ücreti 5 bin 500 TL üzerinde konuşmayacak. 7 bin 785 lira olan açlık sınırından başlayacak, onun üzerine nereye çıkabiliyorsak. Toplumun büyük kesimini memnun edecek bir rakam olursa altına imza atarız" demişti.
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