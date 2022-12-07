Son Dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı anket sonucunu açıkladı: Asgari ücret beklentisi belli oldu

07 Aralık 2022 Çarşamba, 15:47

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı asgari ücret beklentisi soruldu.

Bakanlık anket sonuçlarını açıklarken yeni yılda kamuoyunun ortak beklentisinin 7 bin 845 lira 50 kuruş olduğu belirtildi.

Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 TL olarak hesaplandı.

İşçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 636 lira 30 kuruş iken işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin 50 lira 40 kuruş oldu.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Komisyon asgari ücreti 5 bin 500 TL üzerinde konuşmayacak. 7 bin 785 lira olan açlık sınırından başlayacak, onun üzerine nereye çıkabiliyorsak. Toplumun büyük kesimini memnun edecek bir rakam olursa altına imza atarız" demişti.