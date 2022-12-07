Saray'da asgari ücret ve EYT toplantısı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gündemiyle ilgili ekonomi kurmaylarıyla birlikte Beştepe'de toplandı.
Beştepe, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretin masaya yatırılacağı üçlü bir toplantıya ev sahipliği yaptı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'yi kabul etti.
Toplantıda, asgari ücretin ve seçime giderken iktidarın ilgi odağına yerleşmiş olan EYT’lilerin masaya yatırıldığı öğrenildi.
ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM
Milyonların beklediği asgari ücret için ilk toplantı bugün gerçekleşti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, açlık sınırı olarak hesaplanan 7.785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirtirken, yıllık yüzde 130'a ulaşan gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.
TÜRK-İŞ üyesi sendika başkanları 8.250 liranın başlangıç rakamı olması gerektiğini ifade ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.
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