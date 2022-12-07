Son Dakika: Milyonların gözü burada... Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı sona erdi
Son dakika haberi... Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı sona erdi.
Milyonlarca çalışan ve işveren tarafından beklenen 2023 asgari ücret zammı toplantısı için gözler belirlenen takvime çevrildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda sona erdi. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.
TÜRK- İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunmuştu. Tespit ettikleri açlık sınırının 7 bin 785 lira olduğunu hatırlatan Atalay "Asgari ücret müzakeresi 7 bin 785 TL'den başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak" ifadelerini kullandı. Atalay asgari ücrette uygun olmayan bir rakam çıkarsa masada olmayacaklarını belirtmişti.
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