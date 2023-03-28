Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 18:30

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 18:31

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücret ara zammı konusuna çevrilmişti. Bakanlıktan "Bugün bazı web sitelerinde asgari ücret ile ilgili yeni gibi servis edilen bazı haberler yer alıyor. Bakanımızın asgari ücretle ilgili yeni bir açıklaması olmamıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır." şeklinde açıklama gelmişti. Milyonlarca yurttaş asgari ücrete ara zam gelmesini beklerken, Bakan Bilgin'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yurttaşlar, asgari ücrete ara zammın gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Asgari ücrete zam bekleyen yurttaşlar, sıklıkla ''Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret ne zaman artacak?'' sorularını araştırıyor. Asgari ücrete gelmesi istenen ara zam gündemde. İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamaya göre asgari ücrete zam gelecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ARTACAK?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili“Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi.