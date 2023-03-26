Son dakika... Bakan Bilgin: Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 21:56

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 22:34

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını ve aylık farklılıklarını ortadan kaldırdıklarını bildirdi.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır" ifadelerini kullandı.