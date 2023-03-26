Son dakika... Bakan Bilgin: Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz

Son dakika gelişmesi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sunulan çalışmayla gazilere ödenen aylıkların asgari ücret düzeyine çıkarılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 21:56
Son dakika... Bakan Bilgin: Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını ve aylık farklılıklarını ortadan kaldırdıklarını bildirdi.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır" ifadelerini kullandı.


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