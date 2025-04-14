Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Gözler hükümetin açıklamalarında!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 17:02

Güncelleme: 14.04.2025 - 17:11

Milyonlarca asgari ücretli çalışan gözünü temmuz ayına çevirmiş durumda. Yıl başında yüzde 30 oranında artırılarak net 22 bin 104 TL’ye yükseltilen asgari ücretin, yaz aylarında yeniden değerlendirileceği yönündeki beklentiler kamuoyunda yankı buluyor. Enflasyondaki yükseliş ve alım gücündeki gerileme ara zam ihtimalini gündeme taşırken yetkililerin açıklamaları yakından takip ediliyor.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye'de asgari ücret, her yıl aralık ayında belirleniyor ve takip eden ocak ayında yürürlüğe giriyor. 2025 yılı başında yapılan düzenleme ile brüt asgari ücret 26 bin 5 TL, net asgari ücret ise 22 bin 104 TL olarak açıklanmıştı. Aynı zamanda işverene sağlanan asgari ücret desteği de 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarılmıştı.

BAKAN IŞIKHAN: 'GEREKİRSE GÜNDEME GELEBİLİR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması ihtimaline değindi. Işıkhan, yürürlükteki ekonomi politikalarının enflasyonu düşürmeyi hedeflediğini belirtti. Ancak ekonomik gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bu yönde ilerliyor. Ancak olağanüstü bir durum yaşanırsa, tıpkı 2023 Temmuz’unda olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda yeniden bir güncelleme gündeme gelebilir”

DAHA ÖNCE HANGİ TARİHLERDE ARA ZAM YAPILDI?

2024 yılı içinde bir ara zam yapılmadı. Ancak son örnek 2023 Temmuz ayında yaşanmış, net asgari ücret 8 bin 506 TL'den 11 bin 402 TL'ye çıkarılmıştı. Benzer şekilde 2022 Temmuz ayında da bir ara zam uygulanmış bu uygulamalar kamuoyundaki beklentileri artırmıştı.

ENFLASYON VERİLERİ NE GÖSTERİYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayına ilişkin açıkladığı veriler, mevcut ekonomik tabloyu ortaya koyuyor. Mart ayında TÜFE yüzde 2,46, Yİ-ÜFE ise yüzde 1,88 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise tüketici enflasyonu yüzde 38,1, üretici enflasyonu ise yüzde 23,5 olarak kaydedildi. 12 aylık ortalamalara bakıldığında TÜFE yüzde 51,26, Yİ-ÜFE ise yüzde 35,23 seviyesine ulaştı.

ZAM KARARI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Hükümetin enflasyonla mücadelede atacağı adımlar ve ekonomik göstergelerdeki gelişmeler belirleyici olacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bir düzenleme yapılması olasılığı gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca çalışan, temmuz ayında alınacak kararı merakla bekliyor.