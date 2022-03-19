Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Ali Tezel zam beklentisini açıkladı

19 Mart 2022 Cumartesi, 13:07

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, asgari ücretteki zam beklentisine ilişkin Cumhuriyet TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

"Şu anda yurttaşın ikinci bir zamma ihtiyacı var ama bu devletin kasasından çıkmıyor. Esnafın, iş yerinin kasasından çıkıyor. Yani başkasının kasasından para harcamak gibi bir şey. Bu da istihdamı daraltır yani esnafın 5 çalışanı varsa esnaf bunun altından kalkamaz ve yarısını çıkarır" diyen Ali Tezel, piyasada hissedilen enflasyonun yüzde 70-80 civarında olduğunu belirterek, "Bu anlamda temmuz ayında Çalışma Bakanlığı asgari ücret tespit komisyonunu tekrar toplantıya çağırırsa burada karar tek bir kişinin ağzında olacaktır. Benim beklentim yüzde 25 civarında yeni bir zam" ifadelerini kullandı.

Ocak ayındaki zammın, "oransal olarak iyi bir zam olduğunu" söyleyen Tezel, "Gelen enflasyon ve fiyat artışları karşısında bu asgari ücret eridi" dedi.

"Keşke o zam olmasaydı, fiyat artışları da olmasaydı diyor bütün millet" ifadelerini kullanan Tezel, "Ocak ayındaki zam zaten şubat ayı varmadan bitmişti. Zammın tamamı enflasyon ve fahiş fiyat artışları sebebiyle gitmişti. Bu fiyat artışlarının sebebi de devletin elinde olan mazota, elektriğe yapılan zamlar" dedi.

CAHİT ÖZKAN KONUŞMUŞTU

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete ikinci kez zam gelmesi ile ilgili olarak konuşmuş, "Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" demişti.