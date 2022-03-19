Asgari ücrete temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? 5 bin TL'yi geçebilir

19 Mart 2022 Cumartesi, 19:33

2022 asgari ücret zam oranı, yurttaşları memnun etmemişti. Zira, rekor üstüne rekor kıran dövize bağlı olarak başta akaryakıt fiyatları olmak üzere; elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, kira ücretlerinin ve temel gıda ürünlerinin fahiş oranda yükselmesi, yurttaşların aldığı maaşı silip süpürmüştü. AKP'nin kendi kitlesinden de şikayetler yükselince parti kurmaylarından 'asgari ücrete ara zam' açıklaması geldi.

2022 ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Katıldığı bir televizyon programında, "İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım" diyen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" ifadelerini kullandı.

Esnaf, memur, emekli ve çalışanlarla ilgili de iyileştirmelerin yapılması gerektiğini belirten Zeybekci, şunları söyledi:

"Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki 'gel arkadaş bunu düzeltelim'. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda."

2022 ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise katıldığı bir televizyon programında, "Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?" sorusuna şu yanıtnı verdi:

"Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız."

2022 YENİ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ: 5 BİN 100 TL

Asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi halinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirten uzmanlara göre, yeni asgari ücret son verilere göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir. Buna hesaba göre, yeni asgari ücret 5 bin 100 TL'ye ulaşabilir.