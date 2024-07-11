Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:20

Güncelleme: 11.07.2024 - 12:20

Emekli ve memur maaş zammı ardından merak konusu olan asgari ücret ara zammı! Ocak ayı artışları ile beraber net asgari ücret 17,002.12 TL olmuştu. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ek zam olacak mı?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerdeki bu husustaki son konuşmasında "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak." demişti.

Işıkhan, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını vermişti.

Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirmişti.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Asgari ücret 2025 yılının Ocak ayında yeniden belirlenecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, bu yılın Aralık ayında toplanmaya başlaması bekleniyor.