Asgari ücretli çalışanlar ramazan bayramında ne kadar mesai ücreti alacak?

Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:57

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:57

Ramazan bayramı yaklaşırken bazı işyerleri üretimin aksamasaması için çalışma planlarını hazırlamaya başladı. Bayramda çalışan kişilerin yasal hakları da merak ediliyor. Peki, işveren bayramda çalışanı çalışmaya zorlayabilir mi? Bayram mesaisinin ücreti nasıl hesaplanıyor? İşte ayrıntılar...

MESAİLER NASIL HESAPLANIYOR?

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücret, bayram mesaisi olarak adlandırılır. Bu ücret, günlük brüt maaşın iki katı olarak hesaplanır. Aylık brüt maaş, 30’a bölünerek bir günlük brüt tutar bulunur ve bu rakam ikiyle çarpılarak ödenecek mesai ücreti ortaya çıkar.

ASGARİ ÜCRETLİ NE KADAR BAYRAM MESAİSİ ALACAK?

2025 yılı için brüt asgari ücret 26 bin 5 TL olarak belirlenmişti. Günlük brüt ücret ise 866,85 TL’ye denk geliyor. Bayramda bir gün çalışan asgari ücretli, bu tutarın iki katı olan 1.733,70 TL alacak. Ramazan bayramı bu yıl arife dahil 3,5 gün sürecek. Bu sürede tam gün çalışan bir kişi toplamda 3 bin 33 TL ek ödeme almaya hak kazanacak.

BAYRAM ÜCRETLERİ KIDEM TAZMİNATINA DAHİL Mİ?

Bayramda ödenen mesai ücretleri ek mesai kapsamına girer ve kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınır.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞANLAR İÇİN DURUM NASIL?

Kısmi zamanlı çalışanların mesai ücreti, haftalık veya aylık çalışma süresine göre hesaplanır. Örneğin haftada 15 saat çalışan bir kişi, tam zamanlı çalışan birine göre daha düşük bir tutar alacak. Fakat yine de çalıştığı sürenin karşılığı olan günlük ücretin iki katı ödenmek zorunda kalacak.