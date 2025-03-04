İstanbul'da yaşamanın bedeli 4 asgari ücret: Fiyatlarda artış sürüyor!
İstanbul Planlama Ajansı İstanbul’da Yaşam Maliyeti Şubat 2025 raporunu yayımladı. Yayımlanan verilere göre İstanbul'da yaşam maliyeti önemli bir yükseliş gösterdi. Geçen şubat ayında, temel tüketim maddelerinde ve yaşam giderlerinde belirgin fiyat artışları yaşandı.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından açıklanan İstanbul’da Yaşam Maliyeti Şubat 2025 raporunda, İstanbul'daki yaşam maliyetlerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,47 oranında arttığı belirtildi. Buna göre, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 85 bin 453 TL'ye ulaştı. Böylece 4 kişilik bir ailenin İstanbul'da yaşam maliyeti yaklaşık 4 asgari ücret kadar oldu.
Bir önceki aya göre yaşam maliyeti yüzde 3,10 arttı. Şubat ayında dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti ocak ayına göre 2 bin 573 TL arttı ve toplamda 85 bin 453 TL oldu.
BEBEK MAMASI FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ
İstanbul’da temel tüketim maddelerinin fiyatlarında da dikkat çeken artışlar yaşandı. Bebek maması fiyatları yıllık yüzde 42,38 oranında artarken, bisküvi fiyatları yüzde 86,05, tuvalet kağıdının fiyatı ise yüzde 95,01 oranında yükseldi. Ayrıca, domatesin fiyatı da yüzde 50,25 oranında arttı.
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