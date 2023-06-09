Yayınlanma: 09.06.2023 - 19:58

Güncelleme: 09.06.2023 - 19:58

Asgari ücrette zam bekleyen yurttaşlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantıyı araştırıyor. ''Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak? Yeni asgari ücretler ne zaman yatırılacak?'' soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?



Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 13 Haziran'da toplantı gerçekleştirilecek.



YENİ ASGARİ ÜCRETLER NE ZAMAN YATIRILACAK?



Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri de etkileyen asgari ücret değiştiğinde birçok ödeme ve aylık da değişecek. Yeni maaşlar 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.





