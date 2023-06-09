Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarih belli oldu

Yayınlanma: 09.06.2023 - 19:05

Güncelleme: 09.06.2023 - 19:23

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantı tarihi belli oldu. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 13 Haziran'da toplantı gerçekleştirilecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında "Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor" demişti. Şimdi ise yurttaşlar, "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun cevabını bekliyor.

1 TEMMUZ İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri de etkileyen asgari ücret değiştiğinde birçok ödeme ve aylık da değişecek. Yeni maaşlar 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.