Bitcoin ve altın zirvede: Asya hisseleri dalgalı seyrediyor

Yayınlanma: 21.10.2024 - 12:18

Güncelleme: 21.10.2024 - 12:18

Çin hükümetinin eylül ayında açıkladığı teşvik önlemlerine dair iyimserlik, son günlerde yatırımcıların daha fazla mali destek beklemeleriyle temkinliliğe dönüştü. Çin, pazartesi günü gösterge borç verme oranlarını düşürdü, bu da piyasada öngörülen bir adım olarak değerlendirildi. Asya öğleden sonra, teknoloji şirketlerindeki yükselişin etkisiyle Çin borsa endeksleri kayıplarını telafi etmeye başladı; gösterge endeks yüzde 0,4, Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,31 yükseldi. Pekin Borsası 50 Endeksi, küçük ve orta ölçekli teknoloji şirketlerine destek sağlamasıyla yüzde 14 artışla rekor seviyeye ulaştı.

HONG KONG PİYASALARI DALGALI SEYREDİYOR

Hong Kong piyasaları, hisse senetlerinin yüzde 1'den fazla düşmesiyle dalgalandı ve MSCI'nın Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisse senedi endeksi yüzde 0,26 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0,12 yükseldi. Ancak, Çin’in teşviklerine dair daha fazla detayın açıklanması için biraz zaman geçmesi gerektiği ifade ediliyor. JP Morgan Asset Management’ta küresel piyasa stratejisti olan Chaoping Zhu, “Somut planlar için Ekim sonu veya Kasım başına kadar beklememiz gerekebilir” dedi.

SEÇİMLERE İKİ HAFTA KALA TRUMP ÖNDE

ABD’de 5 Kasım'da yapılacak seçimlere iki hafta kala, Donald Trump’ın kazanacağına dair bahisler artış gösterdi. Cumhuriyetçi adayın uygulamaları enflasyonist olarak görülmekte; bu durum tahviller için olumsuz, dolar için ise olumlu bir etki yaratıyor. Ayrıca, Trump’ın kripto paralara karşı daha olumlu bir tutum sergileyeceği düşünülüyor.

BITCOIN YÜKSELİŞTE

IG'de piyasa analisti Tony Sycamore, “Trump’ın kilit eyaletlerde önde olduğu görülüyor, bu da Beyaz Saray’ı kazanma konumunu güçlendiriyor,” şeklinde değerlendirme yaptı. Bitcoin, seansın başlarında 69 bin 487 dolar ile temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 0,5 artışla 69 bin 080 dolardan işlem gördü. Geçen hafta yüzde 9,6 değer kazanan Bitcoin, bu ay itibarıyla yüzde 8’den fazla artış gösterdi.

DOLAR ENDEKSİ İKİ AYIN ARDINDAN TOPARLADI

Dolar, pazartesi günü bir sepet para birimi karşısında iki aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine yaklaştı ve dolar endeksi en son 103,49 seviyesindeydi. Sterlin yüzde 0,05 düşüşle 1,3041 dolara gerilerken, Euro yüzde 0,06 düşerek 1,0861 dolar seviyesine düştü.

Tahvil piyasasında, gösterge 10 yıllık ABD Hazine getirisi yüzde 4,0809 olarak kaydedilirken, iki yıllık getiri yüzde 3,9531'de çok az değişim gösterdi. Spot altın, geçen hafta yüzde 2'den fazla değer kazanarak ons başına 2.732,73 dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Pictet Asset Management kıdemli çoklu varlık stratejisti Arun Sai, “Trump’ın ticaret konusundaki kavgacı tutumu ve doları silahlandırma isteği, altın üzerindeki talebi artırdı” ifadelerinde bulundu. Petrol fiyatları da, geçen haftaki sert düşüşün ardından yükselişe geçerek Brent ham petrolü yüzde 0,6 artışla varil başına 73,49 dolara, ABD ham petrolünü ise yüzde 0,7 artışla varil başına 69,70 dolara taşıdı.