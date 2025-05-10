Yayınlanma: 10.05.2025 - 13:49

Güncelleme: 10.05.2025 - 13:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hazine ve maliye müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı Emrah Turgut atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Bitlis İl Müdürlüğü'ne Mehmet Çelik, Edirne İl Müdürlüğü'ne Muhammet Esat Nuhoğlu, İstanbul İl Müdürlüğü'ne Orhan Oğuz Türk, Kahramanmaraş İl Müdürlüğü'ne Serhat Yay, Kars İl Müdürlüğü'ne Volkan Hasan Üstündağ, Kırklareli İl Müdürlüğü'ne İbrahim İşbecer, Uşak İl Müdürlüğü'ne Muğla İl Müdürü Muzaffer Akgül, Muğla İl Müdürlüğüne Munise İlkay Konuk'un ataması gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğü'ne İnan Gündüz, 10. Bölge Müdürlüğü'ne Osman Erkan, 17. Bölge Müdürlüğü'ne 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, 18. Bölge Müdürlüğü'ne Zafer Akın, 21. Bölge Müdürlüğü'ne Birol Çınar, 24. Bölge Müdürlüğü'ne Serdar Kotan, 25. Bölge Müdürlüğüne Olcay Çubukcu'nun atanması uygun bulundu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Erdinç Hatinoğlu, Zeki Karaoğlu ve Ferat Turgut atandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde, 1. Bölge Müdürlüğü'ne Şenol Altıok, 3. Bölge Müdürlüğü'ne Gökhan Köroğlu, 4. Bölge Müdürlüğü'ne 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır, 5. Bölge Müdürlüğü'ne 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, 7. Bölge Müdürlüğü'ne 3. Bölge Müdürü Serdar Ateş, 9. Bölge Müdürlüğü'ne İlker Travaç, 11. Bölge Müdürlüğü'ne Demirhan Erol, 12. Bölge Müdürlüğü'ne Fatih Günaydın, 13. Bölge Müdürlüğü'ne Hasan Sarıoğlan, 15. Bölge Müdürlüğü'ne 12. Bölge Müdürü Alparslan Eşlik, 16. Bölge Müdürlüğü'ne Yusuf Yaşar Öcal, 18. Bölge Müdürlüğü'ne Hakan Yenilmez, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü'ne Erdoğan Dedeoğlu'nun ataması yapıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine ise Cemile Hilal Sümen atandı.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven görevden alındı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan,15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy'un da görevden alınması kararlaştırıldı.