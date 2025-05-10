Resmi Gazete'de yayımlandı: Muğla'daki Akköprü Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:06

Güncelleme: 10.05.2025 - 09:09

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Muğla'daki Akköprü HES ve santral tarafından kullanılan taşınmazlar, bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 160 MİLYON LİRA

İhale şartnamesi bedeli 100 bin lira, geçici teminat bedeli ise 160 milyon lira olarak belirlendi.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin 23 Haziran'a kadar son tekliflerini vermeleri gerekiyor.