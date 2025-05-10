Resmi Gazete'de yayımlandı: Muğla'daki Akköprü Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Muğla'daki Akköprü Hidroelektrik Santrali (HES) ile santral tarafından kullanılan taşınmazları bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirecek.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Muğla'daki Akköprü HES ve santral tarafından kullanılan taşınmazlar, bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 160 MİLYON LİRA
İhale şartnamesi bedeli 100 bin lira, geçici teminat bedeli ise 160 milyon lira olarak belirlendi.
Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.
İhaleye katılmak isteyenlerin 23 Haziran'a kadar son tekliflerini vermeleri gerekiyor.
Etiketler: #Hazine ve Maliye Bakanlığı #Resmi Gazete
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok yakın zamanda...'
- Tazminatını isteyen işçiye öldüren darp!
- 'Bu suskunluk teslimiyettir!'
- 'Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz'
- Gülseren Budayıcıoğlu'ndan 'Kral Kaybederse' itirafı
- Ordu sözcüsünden tüyler ürperten uyarı!
- Pakistan 300-400 Türk İHA'sıyla 36 hedefi vurdu
- Suikast girişimini 'ilk kez' açıkladı
- DEM'den 'yeni bir sayfa açılıyor' mesajı
- Mimarlar Odası’nın açtığı üç davada karar çıktı!