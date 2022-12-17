AUTOBEST 2023 ödülü Fransız markaya gitti
AUTOBEST 2023 sonuçları belli oldu. İlk 3'te 2 Fransız firma dikkat çekti.
Renault'un yeni C segmenti SUV'u Austral, 2023'te Avrupa'nın satın alınabilecek en iyi otomobili ödülü olan “AUTOBEST 2023”ün galibi seçildi.
Renault Austral ödülün sahibi olurken ikinci Opel Astra üçüncü ise Peugeot 308 seçildi.
Ayrıntılı sonuçlara www.autobest.org adresindeki nihai sıralama bölümünde erişilebilirsiniz.
Ödülün ardından Renault Operasyon Direktörü Fabrice Cambolive, bu projenin Renault ekipleri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.
AUTOBEST organizasyonunun Kurucusu ve Başkanı Dan Vardie Renault ise Austral için ''Fransız üreticinin şimdiye kadarki en iyi ürünü'' ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
- 'Daha sert cümleler de kurdu, ancak...'
- Çiftlik evinde 'işkence' ve 'cinsel saldırı' dehşeti
- Süleyman Soylu’ya zehir zemberek sözler
- İmamoğlu afişi asan CHP’li başkana gözaltı!
- Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Karar verildi
- İYİ Parti'den çok konuşulacak Demirtaş mesajı
- İmamoğlu’nun davasında hukuk skandalı
- 'Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı...'
- Mitingi AKP mi düzenliyor devlet mi?