AUTOBEST 2023 ödülü Fransız markaya gitti

17 Aralık 2022 Cumartesi, 17:28

Renault'un yeni C segmenti SUV'u Austral, 2023'te Avrupa'nın satın alınabilecek en iyi otomobili ödülü olan “AUTOBEST 2023”ün galibi seçildi.

Renault Austral ödülün sahibi olurken ikinci Opel Astra üçüncü ise Peugeot 308 seçildi.

Ayrıntılı sonuçlara www.autobest.org adresindeki nihai sıralama bölümünde erişilebilirsiniz.

Ödülün ardından Renault Operasyon Direktörü Fabrice Cambolive, bu projenin Renault ekipleri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

AUTOBEST organizasyonunun Kurucusu ve Başkanı Dan Vardie Renault ise Austral için ''Fransız üreticinin şimdiye kadarki en iyi ürünü'' ifadesini kullandı.