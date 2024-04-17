Avantajlı promosyon ödemesinden faydalanmak isteyen emekliler dikkat! Maaş taşımada ‘faiz’ engeli

Daha avantajlı promosyon ödemesinden faydalanmak isteyen emeklilerin hesabını başka bankaya taşımak isterken kredi faizi engelleriyle karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 16:58
Avantajlı promosyon ödemesinden faydalanmak isteyen emekliler dikkat! Maaş taşımada ‘faiz’ engeli
Abone Ol google-news

Bankaların emekli promosyonları arttı. Ancak emekliler, daha yüksek promosyon veren bankalara geçmek istediğinde kredi engeline takılıyor.

NTV’den Sibel Can’a konuşan TÜKONFED Bankacılık Komisyon Başkanı Hüseyin Ölmez, "Emekli kredisi kullanmış aylık faiz 1.05 kullandığı tarihte. Bugün diyor ki git öde onu. Onu ödeyebilmesi için başka bankadan yeni kredi alması lazım. Peki aylık faiz kaç? Yüzde 5 buçuk. Yani emekli promosyon almaya giderken kredi çekip eski bankasına faiz ödemek zorunda" dedi.

Emeklilerin hesaplarını başka bankaya taşımak için taahüt süresini doldurma zorunluluğu yok. Doldurmadığı süreye karşılık gelen promosyon ücretini iade etmek zorunda.

Ölmez, "Burada tahsil edilecek para şudur. Aldığınız promosyonu 36'ya böleceksiniz. Bankada kaldığınız müddet için de o 36'yı 10 ile çarpacaksınız. Bu hakettiğiniz paradır. Hakettiğiniz parayı aldığınız promosyondan düşünce bankaya geri ödemeniz gereken para da budur" dedi.

"İADE EDİLMEYEN TUTARA FAİZ"

Bankalar iade edilmeyen tutar için de faiz istiyor. Ölmez, "Banka burada sen bu parayı faizsiz kullandın deyip benden tüketici kredisi faizi alıyor. Bunu hukukumuz da haklı gördü. Fakat uygulanan faiz bugünkü tüketici kredisi faizi. Yani yüzde 6 lar. Promosyonun önemli bir kısmını faiz olarak ödüyorsunuz" ifadelerini kullandı.


Emekli haberleri emekli promosyonları haberleri emekliler haberleri banka haberleri promosyon haberleri faiz haberleri

İlgili Haberler

Kira, doğalgaz, elektrik... 'Emekli kart' mı geliyor? İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren desteğin şartları

Kira, doğalgaz, elektrik... 'Emekli kart' mı geliyor? İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren desteğin şartları
Aşkın Nur Yengi: 10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam

Aşkın Nur Yengi: 10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam
Kira, doğalgaz, elektrik... Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Emeklilere bölgesel destek mi geliyor ?

Kira, doğalgaz, elektrik... Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Emeklilere bölgesel destek mi geliyor ?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davayı izlemek için heyet görevlendirdi

Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davayı izlemek için heyet görevlendirdi
‘Evde paketleme işi’ vaadiyle insanları dolandırıyorlardı…19 kişi gözaltına alındı!

‘Evde paketleme işi’ vaadiyle insanları dolandırıyorlardı…19 kişi gözaltına alındı!
KKM'de yedi ay sonra ilk!

KKM'de yedi ay sonra ilk!
Günlük burç yorumları: 18 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 18 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Erdoğan yine 'tasarruf' dedi

Erdoğan yine 'tasarruf' dedi
Oscar ödüllü 21 filmin yapımcısı faaliyetlerini durduruyor

Oscar ödüllü 21 filmin yapımcısı faaliyetlerini durduruyor
Erdoğan'dan Özgür Özel'e açık davet: 'Geldikleri anda oturur konuşuruz'

Erdoğan'dan Özgür Özel'e açık davet: 'Geldikleri anda oturur konuşuruz'
YSK Başkanı Ahmet Yener’den ‘Hatay’ ve ‘Ordu’ açıklaması: Bugün görüşülür…

YSK Başkanı Ahmet Yener’den ‘Hatay’ ve ‘Ordu’ açıklaması: Bugün görüşülür…