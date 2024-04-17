Aşkın Nur Yengi: 10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam

Yayınlanma: 17.04.2024 - 13:40

Güncelleme: 17.04.2024 - 13:40

Türk pop müziğinin emektar isimlerinden Aşkın Nur Yengi, emekli maaşıyla ilgili yorumu nedeniyle gündem haline geldi.

TV8'de yer alan habere göre, 1980’li yıllarda vokalistliğini yaptığı Sezen Aksu’nun son dönemde sahneye çıkmaması hakkında konuşan Yengi, "Bir zaman geldiğinde işi kıymeti ve değerinde sonlandırmak lazım. Üretkenliği devam ediyor. Sahnede olmak istemiyor olabilir. Belki sonra özel bir konser verebilir" dedi.

53 yaşındaki şarkıcı, "emeklilik planınız var mı?" şeklindeki soru üzerine de "10 bin TL ile alacaksam hayır. 10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam. 'İkinci bir iş yap' diyorlar. O yüzden mesleğimi yapıp, emekliliği ikinci iş olarak görmek zorunda kalacağım herhalde" açıklamasını yaptı.