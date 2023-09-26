Avrupa Birliği, Euro 7 kurallarını hafifletmeye hazırlanıyor
Otomobil üreticileri tarafından Euro 7 için belirlenen standartların hafifletilmesi çağrısını Avrupa Birliği dinledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun uygulayacağı Euro 7 standartları için pek çok üretici, tepki göstermişti. Avrupa Birliği, açıklamaların ardından geri adım atarak yeni kurallar hakkında bilgi verdi.
Fransa, İtalya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Çekya ve Romanya gibi üye ülkelerin karara tepki göstermesinin ardından komisyon Euro 7 standartlarını "genişletme'' kararı aldı. Yeni standartlar, Euro 6 standartlarının benzeri olurken, ağır ticarilere ve toplu taşıma araçlarına ise ciddi kurallar geliyor.
Karar üzerine henüz imzalar atılmadı. Yeni kuralların kabul edilebilmesi için kararın Avrupa Komisyonu tarafından imzalanması gerekiyor.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği yöneticisi Sigrid de Vries konu üzerine "Üye devletlerin bu yeni tutumu önemli bir gelişme oldu'' ifadelerini kullanırken şöyle devam etti:
''Euro 7 kurallarının hem endüstri hem de müşteriler için yüksek maliyetler doğuracağını biliyorduk. Konsey'in şu anda kullanılan Euro 6 kurallarını devam ettirmesi oldukça mantıklı."
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