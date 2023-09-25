Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şarj istasyonu faaliyete geçti

Shell ve Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Çin'in Shenzhen kentinde, dünyanın en büyük elektrikli araç şarj istasyonunu açtı. Bu şarj istasyonu, aynı anda 258 aracı şarj edebilme kapasitesine sahip.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:04
Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şarj istasyonu faaliyete geçti
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Shell ve BYD'nin işbirliğiyle açılan bu dev şarj istasyonu, Shenzhen'deki havaalanına yakın bir konumda bulunuyor. Tesis sadece şarj noktaları sunmakla kalmıyor, aynı zamanda elektrikli araç sahiplerine yönelik mağazalar, kafeler, otomatlar ve dinlenme salonları gibi olanaklar da sunuyor.

Shell'in verdiği bilgilere göre, bu şarj istasyonu deneme işletmesi aşamasında günde 3 bin 300'den fazla elektrikli araca hizmet veriyordu. Gelecekte istasyonun kapasitesinin artırılması da mümkün olacak.

300 BİN KWH'YE KADAR YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİYOR

Ayrıca, bu şarj istasyonu yerel elektrik şebekesini rahatlatmak için kendi elektriğini üretebilecek şekilde tasarlanmıştır. Çatısına kurulan güneş panelleri yılda 300 bin kWh'ye kadar yenilenebilir enerji üretecek ve bu enerji elektrikli araçların şarj edilmesi için kullanılacak.

Şu an itibarıyla Shell, dünya genelinde 40 bin'den fazla halka açık şarj noktasına sahip ve bunların yaklaşık 25 bini Çin'de bulunuyor. Shell'in hedefi, 2030 yılına kadar bu sayıyı 200 bine çıkarmak.

Elektrikli araç pazarının büyümeye devam ettiği bir dönemde, bu tür büyük şarj istasyonlarının açılması, kullanıcıların elektrikli araçlarını daha rahat ve yaygın bir şekilde kullanmalarına olanak sağlıyor.


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BYD shell şarj istasyonu

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