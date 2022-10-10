Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Avrupa borsaları, haftaya satış ağırlıklı seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 azalışla 389,4 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,84 değer kaybederek 12.170 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 düşüşle 6.956 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 azalışla 5.814 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,53 değer kaybıyla 7.398 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,66 gerileyerek 20.764 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 0,9720'den işlem görüyor.
Analistler, enerji krizi ve bu kapsamda alınan tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, zayıf ekonomik veriler nedeniyle resesyon kaygılarının da giderek güçlendiğini bildirdi.
Dün Kerç Köprüsü'ndeki patlamanın ardından bugün de Kiev'in merkezinde patlamalar meydana geldiğini aktaran analistler, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmandığını, konuyla ilgili gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Analistler, bu hafta merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, açıklanmaya başlayan 3. çeyrek şirket finansal sonuçları ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası toplantısından gelecek değerlendirmelerin de yakından izleneceğini söyledi.
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