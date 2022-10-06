Avrupa borsaları yükselişle açıldı

06 Ekim 2022 Perşembe, 10:34

Avrupa borsaları açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,57 artışla 401,2 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 12.602 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 yükselişle 7.066 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 artışla 6.011 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,19 değer kazancıyla 7.595 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,57 primle 21.483 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 1 azalışla günü 0,9890'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda 0,9900 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların enflasyon ve resesyon riski arasında gidip gelen fiyatlamalarının piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, para politikaları ve ekonomik aktivite belirsizlikleri nedeniyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.