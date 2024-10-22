Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Faiz indirimleri devam edecek

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun beklenenden daha hızlı düşebileceğini belirterek, 2025'te sürdürülebilir bir hedefe ulaşacaklarını ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Faiz indirimleri devam edecek
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 18:08

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun hedef seviyesine beklenenden daha hızlı bir şekilde ulaşabileceğini ifade etti.

ENFLASYON VERİLERİ 'GÜVEN VERİCİ'

Bloomberg International'a verdiği demeçte, enflasyon verilerinin 'güven verici' olduğunu vurgulayan Lagarde, "Enflasyonu tamamen kontrol altına aldığımızı henüz söyleyemeyiz. 2025'te enflasyon hedefine sürdürülebilir bir biçimde ulaşmayı umuyoruz; ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğini kesin olarak bilemiyoruz" dedi.

Lagarde, faiz indirimlerinin süreceğini belirtirken, "Seyahatin yönü net; ancak hızı daha sonra belirlenecek" şeklinde konuştu.

ENFLASYONUN ARTMASI BEKLENİYOR

AMB, bir önceki hafta faiz indirimlerine devam etmişti. Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 1,7'ye düştü, ancak AMB, yıl sonuna doğru enflasyonun yeniden artmasını bekliyor. Lagarde, "Dikkatli olmalıyız; hızlı sonuçlara ulaşmamalıyız" ifadesini kullandı.


Etiketler: #Avrupa Merkez Bankası #Christine Lagarde #enflasyon

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