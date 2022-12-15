Avrupa Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz artışı
Avrupa Merkez Bankası (AMB) aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı yaptı. Banka, faiz artışlarının devam edeceği mesajı verdi.
Avrupa Merkez Bankası (AMB), 2022'nin son toplantısında faizlerde 50 baz puanlık artışa gitti.
Ana refinansman oranı yüzde 2,5, marjinal borç verme imkanı yüzde 2,75 ve mevduat faizi yüzde 2 seviyesine yükseldi.
Dün Fed, bugün İngiltere Merkez Bankası da politika faizinde artış hızını yavaşlatmıştı.
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