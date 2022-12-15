İngiltere Merkez Bankası faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

İngiltere Merkez Bankası yılın son toplantısında Fed'i takip ederek politika faizinde artış hızını yavaşlattı. Politika faizi yüzde 3,5 ile 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2022 Perşembe, 15:25
İngiltere Merkez Bankası faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
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İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini beklentiye paralel olarak 50 baz puan artışla yüzde 3.5'e yükseltti.

Banka bu toplantıyla beraber 9 toplantı üst üste faiz artırdı ve faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarttı.

Bankanın 9 üyeli Para Politikası Kurulu kararda üçe bölündü. Başkan Andrew Bailey dahil 6 üye 50 baz puanlık artıştan yana oy kullandı. Bir üye 75 baz puan, 2 üye de faizlerde değişiklik olmaması yönünde oy kullandı.

Bailey İngiltere Hazine Bakanı Jeremy Hunt'a yazığı mektupta "Komite üyeleri, ekonominin Kasım ayındaki projeksiyonlara paralel evrilmesi durumunda daha fazla faiz artışının gerekebileceği fikrine vardı" ifadesini kullandı.

Bailey enflasyonun zirve yapmış olabileceğini ancak risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

İngiltere'de enflasyon kasımda yıllık yüzde 11,1'den yüzde 10,7'ye yavaşlamış, ekonomi Ekimde sona eren 3 aylık dönemde daralmıştı. BOE tüketici enflasyonunun 2023'ün ilk çeyreğinde kademeli olarak düşeceğini öngördü.

Banka böylece Fed'i takip ederek faiz artış hızında frene bastı. Fed dün akşamki toplantıda piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizini 50 baz puan artırmıştı.

BOE kararı sonrası sterlinde düşüş hızlandı.


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