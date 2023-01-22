Avrupa ülkeleri arasında Türkiye ev elektrik fiyatlarında son sırada

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 07:00

Karşılaştırma sitesi encazip.com kişi başına düşen reel milli gelir ile ev/sanayi elektrik fiyatlarını karşılaştırarak Avrupa’da hangi ülkelerin elektriği en yüksek ve en düşük fiyattan kullandığını araştırdı. Araştırmaya göre ülkelerdeki sanayi/ev elektrik fiyatlarının oranı ile kişi başına düşen milli gelir arasında önemli bir paralellik olduğu ortaya çıktı.

Sanayi elektriğinin evlere göre oranı alınarak yapılan değerlendirmede, kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu ülkelerde sanayi elektrik fiyatlarının düşük, milli gelirin düşük olduğu ülkelerde ise sanayi elektrik fiyatlarının yüksek olduğu dikkat çekti. Kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu ülkelerde ise ilk sırada Lüksemburg yer aldı.

Lüksemburg’da kişi başına düşen milli gelir 84.490 Euro olurken, sanayi elektrik fiyatlarının evlere göre yüzde 18 düşük olduğu görüldü. Listenin ikinci sırasında yer alan, kişi başına düşen milli gelirin 71.120 Euro olduğu Norveç’te ise sanayi elektrik fiyatları evlerin yüzde 52’si kadar. Kişi başına düşen milli gelirin 70.530 Euro olduğu, listenin üçüncü sırasında yer alan İrlanda’da ise sanayi elektrik fiyatlarının evlere göre oranı yüzde 19. Listenin en sonunda yer alan Gürcistan’da evler sanayi kuruluşlarından yüzde 32 daha düşük fiyattan elektrik kullanıyor ancak ülkenin kişi başına düşen milli geliri sadece 3740 Euro.

EN ZENGIN 20 ÜLKEDE SANAYICI UCUZ ELEKTRIK KULLANIYOR

Yapılan araştırmada Eurostat verilerine göre 38 ülkenin elektrik fiyatları ile kişi başına düşen milli geliri analiz edildi. Söz konusu kişi başına düşen milli gelire göre sıralandığında halkı en zengin 17 ülkede sanayi elektrik fiyatlarının evlerden daha düşük olduğu, milli gelirin düşük ve Avrupa ortalamasının altında olduğu 24 ülkede ise sanayicinin evlerden daha yüksek fiyatla elektrik kullandığı ortaya çıktı. Türkiye ise listede kişi başına düşen milli gelire göre 28’inci sırada yerini aldı.

TÜRKIYE’DE SANAYI ELEKTRIK FIYATLARI EVLERDEN ORTALAMA YÜZDE 40 YÜKSEK

Yapılan araştırmada kişi başına düşen milli gelire göre son sıralarda yer alan Türkiye’nin sanayi elektrik fiyatları evlere göre yüzde 40 daha yüksek olurken Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirin 12.800 Euro olduğu görüldü. Kişi başına düşen milli gelire göre listenin son sıralarında Kosova, Gürcistan, Arnavutluk yer aldı. Kişi başına düşen milli gelirin 3.740 Euro olduğu Kosova’da sanayi elektrik fiyatlarının evlerden yüzde 32 yüksek olması dikkat çekti. Kişi başına düşen milli gelirin 4.240 Euro olduğu Gürcistan’da bu oran sanayici aleyhine yüzde 20, kişi başına düşen milli gelirin 4.780 Euro olduğu Arnavutluk’ta ise oran yine sanayici aleyhine yüzde 26 oldu.

TÜRKİYE EV ELEKTRIK FIYATLARINDA SON SIRADA

Avrupa ülkeleri arasında evlerde elektrik enerjisinin fiyatları karşılaştırıldığında Türkiye son sıralarda yer aldı. Ülkemizi sırasıyla Gürcistan ve Kosova takip etti. Evlerde kullanılan elektrik fiyatlarının yüksek olduğu ülkelerde en üst sıralarda ise İrlanda, Yunanistan, İspanya, İtalya, Belçika ve Çekya yer aldı. Elektrik fiyatlarına bakıldığında Gürcistan’da 0,0565 Euro, Kosova’da 0,0587 Euro iken; İrlanda’da 0,332 Euro, Yunanistan’da 0,322 Euro, İspanya’da 0,3005 Euro, İtalya’da 0,2998 Euro, Belçika’da 0,2907 Euro ve Çekya’da 0,2889 Euro olduğu görüldü.

Yunanistan 0,3525 Euro ile ilk sırada

Avrupa ülkeleri arasındaki ev dışında kullanılan en yüksek elektrik fiyatları karşılaştırıldığında Yunanistan 0,3525 Euro ile ilk sırada yer aldı. Onu sırasıyla 0,2499 Euro ile İtalya, 0,2444 Euro ile Bulgaristan, 0,227 Euro ile İrlanda takip etti. Türkiye 0,1253 Euro ile listenin ortalarında yer aldı. Listenin son üç sırasında ise sırasıyla 0,0791 Euro ile Gürcistan, 0,0812 Euro ile Moldova, 0,0815 Euro ile Kosova’nın olduğu görüldü.

SANAYI ELEKTRIĞININ EVLERE GÖRE DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKELER ZENGIN

Araştırmadan çıkan sonuçları yorumlayan encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, sanayi elektrik fiyatları düştükçe refahın arttığının altını çizerek görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“Ev ve sanayi elektrik fiyatlarını karşılaştırdığımızda sanayi elektrik fiyatının evlere göre düşük olduğu ülkelerin istisnasız olarak daha zengin olduğu görülürken, sanayi elektriğinin evlere göre yüksek olduğu ülkelerde kişi başına düşen milli gelirin ciddi anlamda düşük olduğunu araştırma bize gösterdi. Ülkemizde ise sanayici evlere göre çok daha yüksek fiyattan elektrik kullanıyor ve bu da tüm ekonomiyi etkiliyor, milli gelirin Avrupa ortalamasının altında kaldığını açıkça görüyoruz. Sanayicinin ucuz elektrik kullanmasını sağlarsak, enflasyon ile başlayarak tüm makroekonomik verilerin olumlu anlamda düzeleceğini ve nihayetinde ülkemizde kişi başına düşen milli gelirin artacağını daha önce çeşitli araştırmalarda göstermiştik. Burada yapmamız gereken üretim zincirinin daha ucuz elektrik kullanmasını sağlayarak tüm ürün ve hizmet fiyatlarının daha düşük olmasını sağlamaktır. Bu durum evlerde kullanılan elektrik fiyatı yükselse de halkımızın zenginleşmesini sağlayacak ve ev elektrik faturaları dahil pek çok sorun kendiliğinden ortadan kalkacak. Milli gelirde üst seviyelerde olmak için pek çok konuda gelişme sağlamamız gerekiyor ancak işin başlangıç noktalarından en kritik olanı üretim girdi maliyetlerini düşürmektir.”