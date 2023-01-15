CHP'li Ahmet Akın'dan yeni elektrik tarifesine eleştiri

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 16:41

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 16:41

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren elektrik tarifesinde yapılan değişiklikle enerji kullanım bedellerinin düşürülerek dağıtım bedellerinin ise artırıldığını anımsattı.

Tarifede yapılan değişiklikle sayacın bulunduğu bölgedeki belediyelere aktarılan ETV hesaplanmasında kullanılan enerji bedelinin düşürülmesinin yerel yönetimlerin gelirlerini düşürdüğünü belirten Akın’ın bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“ETV; mesken ve ticarethane tüketiminde yüzde 5’i; sanayi tüketiminin ise yüzde 1’nin elektrik sayacının bulunduğu bölgedeki belediyeye aktarılıyor. ETV ise tarifedeki enerji bedeli üzerinden hesaplanıyor. Yılbaşında elektrik tarifesinde yapılan değişiklikle enerji bedelleri düşürülerek dağıtım bedelleri artırılmıştı. Enerji bedelinin düşürülmesi; doğrudan ETV gelirlerinin de düşmesine neden olacak. Tarifedeki değişiklikle belediyelerin ETV gelirleri yüzde 40’a kadar düşecek.

"BELEDİYENİN GELİRLERİ DÜŞÜYOR"

Meskenlerde 1 kilovatsaat tüketimde belediyelerin gelirleri 6,05 kuruştan 3,94 kuruşa düştü. Yani meskenlerde kilovatsaat başına belediyelerin gelir kaybı 2,11 kuruş olacak. Sanayide 1 kilovatsaat tüketimde belediyelerin geliri 4,1 kuruştan 3,04 kuruşa geriledi. Sanayide kilovatsaat başına belediyelerin gelir kaybı 1,06 kuruş olacak. Ticarethane abonelerinde 1 kilovatsaat tüketimde belediyenin geliri 16,3 kuruştan; 9,65 kuruşa düştü. Böylece ticarethanede kilovatsaat başına belediyelerin gelirleri 6,65 kuruş azalmış olacak.

"TÜRKİYE GENELİNDE KAYIP 7,25 MİLYAR"

Pek çok şirketin belediyelere yasal olarak ödemesi gereken ETV tutarını düşük tutmak için yanlış beyanda bulunduğu bir gerçek. Şirketler zaten buradan belediyelerin gelirlerini tırpanlıyorlar. Şimdi de tarife değişikliğiyle enerji bedelinin düşürülmesi bu gelirler doğrudan düşecek. Türkiye’de faturalanan tüketimde ilk sırada yer alan metropol ilçeler ile illerimiz CHP’li belediyeler tarafından yönetiliyor. 2021 yılı verilerine göre Türkiye’de faturalandırılan tüketimde sanayide 111,5 milyar kilovatsaat, ticarethanede 62 milyar kilovatsaat, konutlarda 62 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi. 2023 yılında bu tüketimin ortalama yüzde 10 artacağını varsaydığımızda belediyelere ödenmesi gereken ETV tutarı Türkiye genelinde 7 milyar 250 milyon lira bir gelir kaybı söz konusu olacak. Başka bir deyişle 7,25 milyar lira tutarında belediyelere verilmesi gereken tutar şirketlerin kasasında kalacak.”