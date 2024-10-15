Avrupa ve ABD tahvilleri arasındaki ayrışma derinleşiyor: Getiri farkı rekor seviyeye ulaşıyor

Yayınlanma: 15.10.2024 - 13:05

Güncelleme: 15.10.2024 - 13:05

Giderek cansızlaşan Avrupa ekonomisi, Avrupa Merkez Bankası üzerindeki faiz oranlarını hızla düşürme baskısını artırırken, Euro bölgesi ve ABD devlet tahvili piyasaları arasındaki hızlı ayrışmanın devam etmesi bekleniyor. ABD ve Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark, ABD getirilerinin son haftalarda tırmanması ve Almanya'nınkilerin çok az yükselmesi nedeniyle 183 baz puan (bps) ile Temmuz ayından bu yana en geniş seviyesine ulaştı. Getiriler fiyatlara ters yönde hareket etmektedir.

BLACKROCK'IN GÖRÜŞÜ

ABD tahvilleri yerine Avrupa tahvillerini tercih eden 11,5 trilyon dolarlık varlık yöneticisi BlackRock'ın Avrupa temel sabit gelir eş başkanı Simon Blundell, “Bu piyasa dinamiklerinin devam edeceğini düşünüyoruz,” dedi. Eylül ayında ABD'de istihdam artışının keskin bir ivme kazanması, ABD ekonomisinin gücünü vurgularken, Euro bölgesinde ticari faaliyetlerin beklenmedik bir şekilde daraldığı görüldü.

MERKEZ BANKALARININ FAİZ POLİTİKALARI

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayında 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından yavaşlamasını bekliyor. Ancak ECB'nin bu hafta Haziran ayından bu yana üçüncü faiz indirimini gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Goldman Sachs, ABD-Alman tahvil getiri farkının bu yılın başlarında görülen 200 baz puana yükselmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Bankanın analistleri, “Verilerin daha zayıf olması ve merkez bankasının önden yüklemeye daha az istekli olması nedeniyle Avrupa faizlerinin ABD'den daha iyi performans göstermesini beklemeye devam ediyoruz,” şeklinde değerlendirdi.

DÖVİZ PİYASALARINDAKİ ETKİLER

Artan getiri farkı halihazırda diğer piyasalara da yansıyor. Daha yüksek getiriler yatırımcıları ABD tahvillerine çekerken, doları güçlendiriyor. Euro ise yaklaşık iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

ALMAN EKONOMİSİ DARALIYOR

Almanya Maliye Bakanlığı, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin 2024'te muhtemelen ikinci kez daralacağını açıkladı. Bir zamanların güçlü imalat sektörü, Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizinin ardından zorlanmaya devam ediyor. Lazard Varlık Yönetimi'nde küresel sabit gelir eş başkanı Michael Weidner, “Rakamlar gerçekten iyi değil,” diyerek durumu özetledi. “Ne rapor edilen somut rakamlar ne de görünüm ve çeşitli göstergelere ilişkin yumuşak rakamlar, hepsi oldukça kasvetli ve ruh hali daha da kötü.”