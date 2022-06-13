Avrupa'da devlet tahvilleri yükselişte
Euro bölgesinin devlet tahvili getirileri, başlıca merkez bankalarının para politikasını sıkılaştıracağı beklentileriyle yükselmeye devam edip son yılların zirvelerine tırmanırken, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımına gitme planına sıcak baktığını söyledi.
Euro bölgesinde mali açıdan disiplinli ülkeler ile diğer ülkelerin devlet tahvilleri arasındaki getiri farkı artmaya devam etti.
Almanya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin getirisi yüzde 1.535 ile Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, iki yıl vadeli tahvillerinin getirisi 2011'den bu yana ilk kez yüzde 1'in üstüne çıkarak yüzde 1.028'e yükseldi.
ECB, geçen haftaki toplantısında temmuz için takvime alınan 25 baz puan faiz artırımına ek olarak Eylül'de 50 baz puan daha artırım yapabileceğinin sinyalini vererek tahvil piyasalarında geniş bantta satışları tetiklemişti.
"ENFLASYONUN SEBEBİ KESİNLİKLE, ŞÜPHESİZ ENERJİ FİYATLARI"
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın ekonomi bakanı Habeck, bugün yaptığı konuşmada ECB'nin faiz artırımlarına destek verdiklerini dile getirerek, "Bence faiz oranının artırılması doğru" dedi ve "Şu anda enflasyonun sebebi kesinlikle, şüphesiz enerji fiyatları" diye ekledi.
Euro bölgesindeki mali istikrarın bir göstergesi olarak izlenen İtalya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilleri ile aynı vadeli Alman tahvilleri arasındaki getiri farkı 241 baz puana çıkarak Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye geldi.
ECB geçen hafta ancak Eylül ayına kadar yapabileceği faiz artırımlarının sinyalini verirken para piyasaları, yıl sonuna kadar ECB'nin 165 baz puan faiz artıracağını fiyatladı. ECB toplantısı öncesinde yatırımcılar merkez bankasının 135 baz puan faiz artırımı fiyatlıyorladı.
Video Haberler
- DİSK'ten asgari ücret eylemi
- Konteynerde yangın: İşçiler ölümden döndü
- 2 ailenin meydan savaşı: Duba, sopa, bıçak, küfür...
- Havadan sorumlu isim de hava mağduru oldu
- Aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Norveçli yıldız resmen City'de!
- Hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
- Yenikapı metrosunda açık kapıyla yolculuk
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Ankara'yı sel vurdu: Acı haberler art arda
- Ünnü AKP'den istifa etti
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- Bir çıplak vatandaş daha… Bu kez adres farklı
- AKP iktidarı sallantıda