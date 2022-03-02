İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan akaryakıta gelen zamlara tepki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi. Ongun, “1 Ocak 2022’den bugüne dek mazotun litresinde 6,89 TL fiyat artışı oldu. Art arda gelen akaryakıt zamlarına rağmen belediyelere KDV ve ÖTV indirimi aylardır sağlanmıyor” dedi.
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak.
MURAT ONGUN'DAN TEPKİ
İBB Sözcüsü Murat Ongun, benzin ve motorine gelen zamların ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Ongun’un paylaşımı şöyle:
- İETT, milyonlarca İstanbulluyu taşımak için sadece bir günde 600 bin litre mazot tüketiyor. 1 Ocak 2022’den bugüne dek mazotun litresinde 6,89 TL fiyat artışı oldu. Art arda gelen akaryakıt zamlarına rağmen belediyelere KDV ve ÖTV indirimi aylardır sağlanmıyor.
İETT, milyonlarca İstanbulluyu taşımak için sadece 1 günde 600 bin litre mazot tüketiyor. 1 Ocak 2022’den bugüne dek mazotun litresinde 6.89 TL fiyat artışı oldu. Art arda gelen akaryakıt zamlarına rağmen, belediyelere KDV ve ÖTV indirimi aylardır sağlanmıyor.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 2, 2022
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