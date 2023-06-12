Avrupa'da elektrikli otomobil satışları artıyor
Otomotiv sektöründeki değişim rüzgârı hız kesmeden devam ediyor. Üreticilerin yatırımlarını kaydırdığı elektrikli otomobiller her geçen gün pastadaki payını büyütmeye devam ediyor.
Jose Pontes tarafından paylaşılan EV Volumes verilerine göre geçtiğimiz nisan ayında Avrupa Kıtası'ndaki elektrikli otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 oranında arttı ve yaklaşık 197 bin adet oldu. Bu sayede nisan ayındaki toplam satışların yüzde 21'ini elektrikli araçlar oluşturduğu görüldü.
Elektrikli otomobillerin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 oranında artış gösterdiği ifade edilirken şarj edilebilir hibrit modellerin satışları ise yüzde 4 oranında düşüş gösterdi.
Bu yıl şimdiye kadar ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 20 oranında elektrikli otomobil satışlarında artış kaydedildi ve toplamda 867 bin adedi geçmeyi başardı.
- Tam elektrikli: yaklaşık 0,56 milyon ve yüzde 13 pay
- Şarj edilebilir hibrit: yaklaşık 0,30 milyon ve yüzde 8 pay
- Toplam: 867 bin 574 (yıldan yıla %20 artış) ve yüzde 21 pay
Referans olarak 2022 yılında Avrupa'da toplamda 2.6 milyondan fazla yeni elektrikli otomobil satışı yapıldı ve bu satışlar toplam payın yüzde 23'ünü oluşturdu.
Model bazında satışlarda ise Tesla Model Y, nisan ayında 10 bin 778 adet ile birinci oldu. Araç, aynı zamanda son altı aydır en çok satan elektrikli model olmayı da başardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bungee Jumping yaparken ip koptu
- İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!
- THY'den acil iniş: Fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi
- Suudi kulüplerinin parasının kaynağı belli oldu
- Fatih Altaylı: 'Boğaziçili bakan bulamayacağız...'
- CNN TÜRK muhabiri Damla Uğurtürk'ü öpmelere doyamadılar!
- Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme
- Mehmet Şimşek ne yapmalı? 3 farklı senaryo
- Yandaş Akit yazarından AKP'den istifa eden Kılıç'a tepki
- MasterChef Türkiye'nin yeni jüri üyesi belli oldu