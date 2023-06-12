Avrupa'da elektrikli otomobil satışları artıyor

Yayınlanma: 12.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.06.2023 - 07:00

Jose Pontes tarafından paylaşılan EV Volumes verilerine göre geçtiğimiz nisan ayında Avrupa Kıtası'ndaki elektrikli otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 oranında arttı ve yaklaşık 197 bin adet oldu. Bu sayede nisan ayındaki toplam satışların yüzde 21'ini elektrikli araçlar oluşturduğu görüldü.

Elektrikli otomobillerin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 oranında artış gösterdiği ifade edilirken şarj edilebilir hibrit modellerin satışları ise yüzde 4 oranında düşüş gösterdi.

Bu yıl şimdiye kadar ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 20 oranında elektrikli otomobil satışlarında artış kaydedildi ve toplamda 867 bin adedi geçmeyi başardı.

Tam elektrikli: yaklaşık 0,56 milyon ve yüzde 13 pay

Şarj edilebilir hibrit: yaklaşık 0,30 milyon ve yüzde 8 pay

Toplam: 867 bin 574 (yıldan yıla %20 artış) ve yüzde 21 pay

Referans olarak 2022 yılında Avrupa'da toplamda 2.6 milyondan fazla yeni elektrikli otomobil satışı yapıldı ve bu satışlar toplam payın yüzde 23'ünü oluşturdu.

Model bazında satışlarda ise Tesla Model Y, nisan ayında 10 bin 778 adet ile birinci oldu. Araç, aynı zamanda son altı aydır en çok satan elektrikli model olmayı da başardı.