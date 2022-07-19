Avusturya’da enflasyon son 47 yılın en yüksek seviyesinde
Avusturya İstatistik Kurumu, ülkede hayat pahalılığının haziranda da artmaya devam ettiğini ve yüzde 8,7’e yükselen enflasyonun Eylül 1975’ten bu yana en yüksek oran olduğunu bildirdi.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ciddi oranda yükselişe geçen enflasyon rakamlarına dair her ay düzenli olarak veri paylaşımında bulunan Avusturya İstatistik Kurumu, önceki yıla kıyasla yalnız enerji alanında değil birçok alanda hayat pahalılığının artarak sürdüğüne dikkati çekti.
Ülkede enflasyonun eylül 1975’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığına işaret eden kurum, haziran 2021’e kıyasla akaryakıtın yüzde 65, doğalgazın ise yüzde 85 artış gösterdiğini kaydetti.
İstatistik kurumu, market alışverişinde rakamların hissedilir oranda pahalandığına dikkati çekerken yurttaşı doğrudan etkileyen bu alanda enflasyon artışının yüzde 10,8 olduğunu duyurdu.
Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürü (WIFO) Gabriel Felbermayr, halihazırdaki veriler doğrultusunda enflasyon yükselişinin durması ya da düşmesinin pek mümkün görünmediğini, özellikle kış aylarında yeterince doğalgaz tedariki sağlanamaması durumunda fiyat artışlarının çok daha ileri seviyelere taşınabileceğinin altını çizdi.
YARDIM KURULUŞLARINDAN HÜKÜMETE "PAHALILIĞA ÇÖZÜM" ÇAĞRISI
Bu arada ülkede faaliyet gösteren yardım kuruluşları Caritas, Diakonie ve Volkshilfe, basına yaptıkları açıklamada, pahalılık nedeniyle yardım arayanların sayısında ciddi artış yaşandığını duyurdu.
Açıklamada, enflasyonun "tatil yapmadığına" dikkat çekilerek, iktidarın bu yönde ivedilikle adımlar atması istendi.
Öte yandan Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, gıda fiyatlarındaki artışın durdurulması yönünde kararlar alınması gerektiğini belirterek, bu doğrultuda Katma Değer Vergisi'nde (KDV) indirime gidilebileceğini hatırlattı.
Video Haberler
- Antalya'da plajda panik anları
- İstanbul'da skandal: Otobüs durağında cinsel taciz
- Korkulan oldu: Trakya'dan sonra şimdi de İstanbul'da
- Marmara’nın batısı için 'fırtına' uyarısı
- Esnafın kabusu oldular: 'Haraç çetesi' iddiası
- Selçuk Ural: Hakan uyarılarıma rağmen sahte rapor aldı
- Çeşme'de yanan alan havadan görüntülendi
- YKS birincisi Selin Aşıkiraz'a çirkin saldırı!
- CHP'li Gönül Özel: ‘Görevimin başındayım’
- Ankara merkezi FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS birincisi Selin Aşıkiraz'a çirkin saldırı!
- e-Devlet'e girenler şaştı kaldı
- Soylu’nun kuzeni hayatını kaybetti
- Üniversitelerin kontenjanları açıklandı
- 'Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın?'
- 'Silahlar konuşmaya başladı'
- İmamoğlu davasında kritik iddia
- Napoli, Koulibaly'nin yerini Ostigard'la doldurdu
- Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması!
- 'SBK, rüşvet verdiği herkesi kayda almış!'